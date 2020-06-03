ترامب يمنع شركات طيران صينية من تسيير رحلات إلى الولايات المتحدة

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنها ستمنع طائرات‭‭ ‬‬نقل الركاب الصينية من السفر إلى الولايات المتحدة اعتبارا من 16 يونيو/ حزيران.

وبحسب وكالة "رويترز"، تأتي الخطوة للضغط على بكين من أجل السماح للطائرات الأمريكية باستئناف الرحلات.

وتفرض الخطوة، التي أعلنتها وزارة النقل الأمريكية، عقوبات على الصين بسبب عدم التزام بكين باتفاقية قائمة تتعلق بالسفر بين أكبر اقتصادين في العالم، وتعكر صفو العلاقات بين البلدين في الشهور الأخيرة وسط تصاعد التوترات بشأن جائحة فيروس كورونا.

وينطبق هذا القرار على شركات "إير تشاينا" ومؤسسة خطوط شرق الصين الجوية وشركة خطوط جنوب الصين الجوية وشركة "هاينان" الجوية القابضة.

وطلبت شركتا طيران "دلتا إير لاينز" و"يونايتد إير لاينز" الأمريكيتان استئناف الرحلات للصين هذا الشهر مع استمرار شركات الطيران الصينية في تسيير رحلات إلى الولايات المتحدة خلال الجائحة.

وقالت وزارة النقل الأمريكية في إشعار رسمي كشفت عنه يوم الأربعاء إن الصين "لا تزال غير قادرة على تحديد موعد لمراجعة لوائحها للسماح لشركات الطيران الأمريكية بإعادة تسيير رحلات الركاب المقررة".

واتهمت إدارة ترامب في 22 مايو/ أيار الحكومة الصينية بجعل استئناف خدمة الرحلات إلى الصين أمرا مستحيلا أمام شركات الطيران الأمريكية وأمرت أربع شركات طيران صينية بترتيب جداول الرحلات مع الحكومة الأمريكية.

ولا تسير شركات الطيران الصينية أكثر من رحلة واحدة في الأسبوع إلى الولايات المتحدة لكنها تسير عددا لا بأس به من رحلات الطيران العارض الإضافية لمساعدة الطلاب الصينين على العودة للوطن.

وتضيق إدارة ترامب الخناق أيضا على رحلات الطيران العارض التي تقل ركابا صينيين وستنبه الشركات إلى عدم توقع الحصول على موافقات.