بعد معارضته للرئيس.. البيت الأبيض يقول إن وزير الدفاع لا يزال في منصبه

قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني، اليوم الأربعاء، إن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر لا يزال في منصبه، وسط تكهنات بأن الرئيس دونالد ترامب يريد إقالة رئيس البنتاغون بسبب التعليقات على الاحتجاجات الحالية في جميع أنحاء البلاد.