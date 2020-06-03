النائب العام في مينيسوتا: إدانة الضباط في قضية وفاة فلويد صعب

كشف النائب العام في ولاية مينيسوتا، كيث إليسون، اليوم الأربعاء، تطورات جديد في قضية مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد بعدما جثم ضابط شرطة على رقبته لمدة تصل لـ 10 دقائق ما أدى لوفاته.

وأثارت قضية وفاة فلويد مظاهرات كبيرة في الولايات المتحدة، وتطورات إلى احتجاجات صاحبتها موجات عنف في بعض الولايات ما اضطر الرئيس الأمريكي لطلب الحرس الوطني للسيطرة على الاحتجاجات.

ويواجه الضابط ديريك شوفين تهمة القتل من الدرجة الثانية أثناء ارتكاب الجناية، على الرغم من أن القتل مدرج على أنه "غير مقصود" في وثيقة الاتهام، بينما يواجه الضباط الثلاثة الآخرين "جي ألكسندر وانغ، توماس لين وتو ثاو"، فيواجهون جميعا اتهامات بالمساعدة والتحريض على القتل من الدرجة الثانية، وفقا لشبكة "سي إن إن".

وأكد إليسون، أن هذه التطورات في صالح العدالة للسيد فلويد وعائلته ومجتمعنا ودولتنا.

After announcing charges for all four former police officers involved in George Floyd's killing, Minnesota Attorney General Keith Ellison says, “The fact is that these are difficult cases … that's why we have to work very hard and prepare very thoroughly” https://t.co/IQoYefR974 pic.twitter.com/68DqbzRdKS — CNN Politics (@CNNPolitics) June 3, 2020

وأضاف المدعي العام، أن ضغط المظاهرات لم تكن سببا في تعديل لائحة الاتهام. كما طالب الناس بالصبر حتى لا يقال بعد ذلك إنه كان هناك تسرع في إصدار الأحكام.

وشدد النائب العام في مينيسوتا، أنه لن يكون بالأمر السهل الحصول على إدانة في هذه القضية مشيرا الحصول على إدانة أمر صعب، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.

وأشار إليسون إلى أن شريكه في النيابة، محامي مقاطعة هينيبين مايك فريمان، هو المدعي العام الوحيد في مينيسوتا، الذي نجح في مقاضاة ضابط شرطة بتهمة القتل.

It with a large degree of humility and a great seriousness, I accept for my office the responsibility for leadership on this critical case involving the killing of George Floyd.



We are going to bring to bear all the resources necessary to achieve justice in this case. pic.twitter.com/XXafzFT0Kd — Attorney General Keith Ellison (@AGEllison) June 1, 2020

وقال إليسون: "نحن واثقون فيما نفعله، لكن التاريخ يظهر أن هناك تحديات واضحة هنا".

ولكن أكد أن المحاكمة لن تنجز سريعا إذ من المقرر أن تستغرق شهورا وربما أكثر من ذلك، حسب قوله.