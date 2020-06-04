الكشف عن مساع أمريكية لحل الخلاف الخليجي بين السعودية وقطر لتأديب إيران

كشفت صحيفة أمريكية، اليوم الخميس، عن مساع أمريكية جدية وحثيثة للضغط على السعودية والإمارات لفتح أجوائهما أمام الخطوط الجوية القطرية.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الإدارة الأمريكية وعلى رأسها الرئيس دونالد ترامب تحاول الوصول إلى اتفاق مع كل من المملكة العربية السعودية والإمارات لفتح مجالهما الجوي أمام الخطوط القطرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن "​الأزمة​ الدبلوماسية المستمرة في المنطقة للسنة الرابعة بين الدول الخليجية وقطر تمنع ​الولايات المتحدة​ من ممارسة ضغوط كاملة على ​إيران​"، مشيرةً إلى أن "حظر دخول الطائرات القطرية إلى المجال الجوي للدول العربية المجاورة يجبر الدوحة على استخدام المجال الجوي الإيراني".

كما اعتبرت بأن هذا الوضع "يدعم ويفيد طهران من خلال استخدام مجالها الجوي وبعكس ما تريد ​واشنطن​ وهو المنع التام لذلك"، موضحة نقلًا عن مصدر أمريكي أن "تدفق الأموال إلى الخزانة الإيرانية عبر رحلات الخطوط الجوية القطرية تقريبا مصدر إزعاج مستمر بالنسبة لنا".

وأكدت الصحيفة الأمريكية أن "إدارة ترامب وضعت جانبا جهود الوساطة الشاملة لإنهاء جميع مظاهر الخلاف جراء الانتكاسات الدبلوماسية المتكررة، وباتت تركز بدلا من ذلك على حل عنصر واحد وهو قضية المجال الجوي".