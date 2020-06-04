حادثة "فلويد" ليست الأولى... فيديو يفضح واقعة مشابهة قبلها بأسبوع

أرسل شرطي في ولاية فلوريدا الأمريكية إلى إجازة إدارية بعد ظهور مقطع فيديو بمشاركته، وهو يضغط بركبته على عنق رجل من أصول أفريقية.

وحاول الشرطي الذي يدعى "مارتينيز"، التابع لإدارة شرطة مدينة ساراسوتا، بالتحكم برجل يدعى باتريك كارول، عن طريق وضع ركبته على عنقه خلال اعتقاله يوم 18 مايو/أيار الماضي، وهذا قبل حوالي أسبوع من مقتل جورج فلويد بالطريقة ذاتها على يد رجل شرطة في ولاية مينيسوتا.

وأكدت المتحدثة باسم شرطة ساراسوتا، جينيفيف جدج، لصحيفة "ديلي ميل"، أن الشرطي المذكور في إجازة إدارية الآن.

ورفضت المتحدثة باسم الشرطة الكشف عن اسمه الأول حفاظا على سلامة الضابط، وقالت إن الشرطة تلقت مقاطع فيديو التقطها مارة، يوم الثلاثاء الماضي.

ويظهر على مقطع الفيديو مواجهة مطولة بين الشرطة وكارول البالغ من العمر 27 عاما، والذي كان مطلوبا كمشتبه به لأسباب مرتبطة بالعنف المنزلي.

كما أظهرت اللقطات من مروحية تابعة للشرطة عنصرين من شرطة المدينة، خلال حديثهما إلى كارول.

وبعد تقييده قام مارتينز بسحبه من رقبته وطرحه أرضا والاستناد بركبته على عنق المتهم لمدة دقيقتين.

وعثرت الشرطة على أوراق الماريجوانا بحوزة الرجل، بالإضافة إلى 22 طلقة كانت في حقيبته، ما يعني مواجهته لتهم بحيازة غير قانونية لذخيرة، إضافة إلى العنف المنزلي ومقاومة رجال الشرطة.