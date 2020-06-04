"السلاح في ذروة جهوزيته"... تهديد "غير مسبوق" من القوات الجوية الإيرانية

هدد سلاح المضادات الجوية في إيران، الأنظمة المناوئة لبلاده، مؤكدا أن السلاح في ذروة جهوزيته.

وأكد مساعد قائد سلاح المضادات الجوية في إيران العميد قادر رحيم زاده، خلال زيارة تفقدية لمقرات وقواعد سلاح المضادات الجوية في محافظة أذربايجان الشرقية، ضرورة الفهم الصحيح للمسؤوليات تجاه الثورة والبلاد والشعب والعمل بأقصى الطاقات، مشيرا إلى استمرار مؤامرات النظام السلطوي العالمي ومناوئته للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كما أكد رحيم زاده أن "سلاح المضادات الجوية في إيران يتصف بالجهوزية السريعة خلال ثوان معدودة، لذلك ينبغي الاستعداد للمواجهة على الدوام لكي لا نتعرض للمفاجأة".

وكان الحرس الثوري الإيراني كشف عن تحرك أمريكي واسع "لتجهيز وتدريب الإرهابيين ضد إيران"، مؤكدا أن "القوات المسلحة سترد على أي تهديد ضد الجمهورية الإسلامية بالمستوى نفسه".

وقال قائد القوة البرية بالحرس الثوري الإيراني، العميد محمد باكبور، خلال مراسم في محافظة قزوين غرب طهران: "استمرت جهودنا للحفاظ على الأمن في شما وشمال غرب البلاد حتى يومنا هذا، والسبب هو أن عداء أمريكا لم يتضاءل فحسب، بل ازداد يوما بعد يوم مع تعرض مصالحهم في المنطقة للخطر"، مضيفا : "أمريكا وأعداء إيران يخططون باستمرار للنيل من أمن البلاد بأي شكل من الأشكال".