مسؤول أمريكي يكشف سبب إقالته من ترامب والسعودية في الواجهة

أعلن المفتش العام المقال في وزارة الخارجية الأمريكية، ستيف لينيك، يوم أمس الأربعاء، عن السبب الرئيسي الذي دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إقالته من منصبه.

وذكر موقع "USA TODAY" نقلا عن لينيك، أن إقالته جاءت بتوجيهات من الرئيس الأمريكي ترامب لأنه كان يحقق في إعلان حالة الطوارئ الوطنية لتبرير مبيعات أسلحة للسعودية".

كما أفاد رئيس ​لجنة الشؤون الخارجية​ ب​مجلس النواب،​ ​إليوت إنجل​، للموقع الأمريكي، بأن "لينيك أكد في المقابلة أيضا أنه كان يحقق في مزاعم بأن ​وزير الخارجية​ ​مايك بومبيو​ وزوجته أساءا استغلال موارد الوزارة".

وكشف سيناتور أمريكي بارز، اليوم الخميس، عن خطط إدارة الرئيس دونالد ترامب، لبيع أسلحة جديدة إلى السعودية، رغم ضغوط الديمقراطيين في الكونغرس.

وكتب السيناتور روبرت مينينديز، عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، بمقال رأي لشبكة "سي إن إن"، إنه تبين اتجاه إدارة ترامب إلى بيع أسحلة للمملكة العربية السعودية في صفقة لم يكشف عنها سابقًا.

وأوضح مينينديز أن الصفقة تتضمن آلاف القنابل الموجهة بدقة، وقال إنها موجهة إلى "صديق الرئيس"، في إشارة إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وكان ترامب أقال لينيك بشكل مفاجئ، في 15 أيار/مايو الماضي، ليصبح رابع مسؤول رقابي بالحكومة يعزله الرئيس في الشهور القليلة الماضية.