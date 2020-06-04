تعليق ناري من روحاني على مقتل فلويد: إنه بأوامر من رئيس البيت الأبيض

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن الولايات المتحدة تعيش حاليا أسوأ أيامها، بعد مقتل المواطن الأفريقي الأصل جورج فلويد على يد شرطي أبيض في مدينة مينيابوليس، في ولاية مينيسوتا.

وأوضح روحاني، في كلمة اليوم الخميس، نقلها التلفزيون الرسمي: "الولايات المتحدة الأمريكية تعيش اليوم أسوأ ظروفها"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وتابع: "نعرب عن مواساتنا للشعب الأمريكي وندين بشدة الجرائم التي تحصل هناك بأوامر من البيت الأبيض ورئيسيه".

واتسعت رقعة الاحتجاجات في الولايات المتحدة على مقتل فلويد إثر تدخل عنيف للشرطة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، ما دفع السلطات إلى فرض حظر التجول في عدة مدن، وندد الرئيس دونالد ترامب بأعمال الشغب، داعيا إلى "المصالحة لا الكراهية وإلى العدالة لا الفوضى".