طبيب البيت الأبيض يكشف تأثير عقار "هيدروكسي كلوروكين" على ترامب

كشف طبيب البيت الأبيض عن الآثار الجانبية لعقار الهيدروكسي كلوروكين على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال الطبيب شون كولني، إنه لم تظهر أي آثار جانبية على الرئيس الأمريكي والذي تناول العقار لمدة أسبوعين كإجراء وقائي من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الطبيب شون كونلي: "أنهى الرئيس ترامب هذا العلاج بكل أمان ومن دون آثار جانبية"، بحسب شبكة "سي إن بي سي".

وأضاف: "هو يخضع بانتظام لفحوصات مرض كوفيد-19 وقد أتت كل نتائج الفحوصات سلبية حتى الآن".

ويستخدم الهيدروكسي كلوروكين منذ فترة طويلة لمعالجة الملاريا، ولم تثبت فعاليته على صعيد علاج فيروس كورونا المستجد.

ودائما ما كان الرئيس الأمريكي يعلن تحمسه تجاه فعالية العقار ضد فيروس كورونا المستجد.

وأوضح كونلي أن ترامب صاحب الـ73 عاما يزن 110 كيلوغرامات ويبلغ طوله 1.90 مترا، وأن البيانات توضح أنه لا يزال يتمتع بصحة جيدة.