الحرس الوطني في أمريكا يفاجئ الجميع ويتضامن مع المتظاهرين... فيديو

عبر مجموعة من جنود الحرس الوطني الأمريكي عن تضامنهم مع المتظاهرين في هوليوود، مساء أمس الأربعاء، خلال الاحتجاجات التي اندلعت بسبب مقتل جورج فلويد على يد أحد أفراد الشرطة.

ووقف الجنود لدقائق في وضع يعبر عن تضامنهم مع المتظاهرين، وهو ما تم مقابلته بإشادة من المحتجين، وذلك بعدما قام عمدة لوس أنجلوس إيريك كارسيتي بتصرف مماثل في وقت سابق.

واتسعت رقعة الاحتجاجات في الولايات المتحدة على مقتل فلويد إثر تدخل عنيف للشرطة في مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا، ما دفع السلطات إلى فرض حظر التجول في عدة مدن، وندد الرئيس دونالد ترامب بأعمال الشغب، داعيا إلى "المصالحة لا الكراهية وإلى العدالة لا الفوضى".

وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر تراجع عن قرار بسحب قوات الحرس الوطني من العاصمة واشنطن. وقالت "أسوشيتد برس" إنه في انعكاس مفاجئ، نقض وزير الدفاع مارك إسبر، يوم الأربعاء، قرارًا سابقًا لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بإعادة بضع مئات من الجنود إلى قواعدهم من منطقة واشنطن العاصمة، وسط توترات متزايدة مع البيت الأبيض بشأن الرد العسكري على الاحتجاجات.

وقال وزير الجيش رايان مكارثي إن الانعكاس جاء بعد أن حضر إسبر اجتماعًا في البيت الأبيض، وبعد مناقشات داخلية أخرى في البنتاغون. ومن غير الواضح ما إذا كان إسبر قد التقى بالرئيس دونالد ترامب.