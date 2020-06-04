أردوغان يجتمع مع السراج في أنقرة

يجتمع فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة التركية أنقرة، اليوم الخميس.

وحسب "رويترز"، يسعى الحليفان للحفاظ على "المكاسب التي تحققت في مضمار القتال بالقرب من طرابلس في الآونة الأخيرة قبيل جولة جديدة من المحادثات بشأن وقف إطلاق نار محتمل".

وبدأت تركيا تقديم الدعم العسكري لحكومة السراج، في نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد توقيع اتفاقية تعاون عسكري واتفاق لترسيم الحدود البحرية يمنح أنقرة حقوق تنقيب في البحر المتوسط وهو ما عارضته اليونان ودول أخرى.

وساهم الدعم التركي في النزاع خلال الشهور الماضية في صد قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر والتي تشن هجوما على قوات حكومة الوفاق الوطني في طرابلس منذ أبريل/ نيسان 2019.

وقالت الرئاسة التركية إن أردوغان والسراج سيجتمعان في أنقرة، في الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش.