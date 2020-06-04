روحاني: البيت الأبيض جعل أمريكا تعيش أسوأ أيامها السياسية والاجتماعية

أعلن الرئيس الإيراني، ​حسن روحاني​، عن تضامن المواطنين الإيرانيين مع الشعب الأمريكي على خلفية الاحتجاجات التي تعصف بـالولايات المتحدة​، منتقدًا بشدة "طريقة تعامل ​البيت الأبيض​ مع هذه الاحتجاجات".

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية تصريحات روحاني خلال مراسم افتتاح عدد من المشاريع الوطنية في مجال الطاقة بإيران، إذ دان "الجرائم التي ترتكب ضد الشعب الأمريكي بأوامر من البيت الأبيض"، منوهًا بأن "أسياد البيت الأبيض جعلوا الولايات المتحدة تعيش أسوأ أيامها السياسية والاجتماعية في التاريخ".

كما أفاد روحاني بأن "السود والمهاجرين في الولايات المتحدة يتعرضون لظلم كبير، إن من يرفض أداء البيت الأبيض في الولايات المتحدة يتعرض للظلم من الناحية السياسية"، معتبرًا أن "​جورج فلويد​ الذي قتل على يد ​الشرطة الأمريكية​، تحول إلى ظاهرة عالمية حركت العالم لأنه قتل مظلوما".

وشدد روحاني على أنه "لا يهمنا سواء كان فلويد مسلما أم مسيحيا، أمريكيا أم غير أمريكي، لكن قتله بهذه الوحشية أثبت أن أمريكا على مسافة بعيدة من الحضارة التي دعا إليها الأنبياء"، لافتًا إلى أن "الإنجيل الذي حمله ترامب كتاب سماوي مقدس يدعو إلى السلم ولا يأمر بقتل الأبرياء، وإنه من المعيب أن يرفع الإنجيل شخص يأمر بقتل شعبه".

وأشار روحاني إلى أن "حمل ترامب للإنجيل يؤدي إلى غضب جميع أتباع الأديان الإبراهيمية".