بعد تفشي كورونا بين أركانها... إغلاق 65 مؤسسة تعليمية في إسرائيل

وأكد الموقع الإلكتروني "I24 NEWS"، مساء أمس الأربعاء، عن الحكومة الإسرائيلية قررت إغلاق 14 مدرسة وروضة أطفال جديدة، ليرتفع عدد المؤسسات التعليمية التي أغلقت في إسرائيل إلى 65، بينها 50 مدرسة.

وأفاد الموقع بأن حالات الإغلاق للمؤسسات التعليمية في البلاد يأتي بعد استمرار الكشف عن مزيد عن الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في جهاز التعليم الإسرائيلي.

فيما أعلنت وزارة التعليم أنه تم الكشف عن 9 مصابين جدد بالفيروس بين أركانها، لترتفع الإصابات إلى 270 في مدارس تقع في 32 بلدة إسرائيلية بمناطق متفرقة من البلاد، وأنه حاليا يوجد 8288 طالب ومدرس في الحجر الصحي.

ومن جهته، شدد رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على أن أي مؤسسة تعليمية يتم الكشف بها عن حالات إصابات بفيروس كورونا يتم إغلاقها فورا، حيث أجرى مشاورات مكثفة مع كل من وزير التعليم يوآف غالانت ورئيس مجلس الأمن القومي مائير بن شابات، وذلك على خلفية ارتفاع إصابات كورونا في جهاز التعليم.

ووصل مجمل الإصابات الإسرائيلية بفيروس كورونا الى 17377، ويوجد 27 مريضا حالتهم خطيرة، منهم 25 موضوعون على أجهزة تنفس، فيما وصل عدد الوفيات الى 291 حالة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 6.5 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 386 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.