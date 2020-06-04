عملاق ياباني يدعم رواد الأعمال من أصحاب البشرة الملونة بـ100 مليون دولار

أعلن "سوفت بنك" عملاق الاتصالات والتكنولوجيا الياباني، عن إطلاق صندوق استثماري مخصص لدعم الشركات التي يؤسسها رواد أعمال من البشرة الملونة.

ووفقا لما قاله الرئيس التنفيذي للعمليات في "سوفت بنك"، مارسيلو كلور، الصندوق الذي سمي بـ"صندوق نمو الفرص" سيبدأ بمبلغ 100 مليون دولار، بحسب هيئة "بي بي سي".

ويمتلك "سوفت بنك" استثمارات عالمية ضخمة مثل مثل "أوبر" و"وي وورك".

وقال كلور إن رواد الأعمال من البشرة الملونة لديهم الكثير من الإمكانيات، إلا أنهم يواجهون حواجز غير عادلة، لا يواجهها رواد الأعمال البيض.

وأضاف كلور "هذه هي فرصتنا لإزالة تلك الحواجز لجيل جديد من المؤسسين".

وكشف "سوفت بنك" عن إعادة استثمار 50% من المكاسب، بينما لن يتم جمع الرسوم التقليدية لإدارة الصندوق.