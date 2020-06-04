اليابان تعلن استضافة دورة الألعاب الأولمبية عام 2021 بـ"الكامل"

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، في القمة العالمية لتطوير لقاحات فيروس كورونا، إن اليابان ستستضيف الألعاب الأولمبية في عام 2021 "بالكامل".

وقال آبي اليوم الخميس:

"دعوني أكرر نيتي قبول دورة الألعاب الأولمبية وأولمبياد المعاقين 2020 المؤجلة في طوكيو في صيف 2021 بالكامل كدليل على انتصار البشرية على COVID-19".

وفي وقت سابق، قال حاكم طوكيو يوريكو كويكي إن اليابان تدرس "تحسين" عقد التأجيل بسبب وباء COVID-19 الوبائي.

وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة لألعاب طوكيو في نهاية مارس/آذار عن تأجيل الأولمبياد الصيفية إلى تموز/يوليو عام 2021 بسبب الفيروس التاجي.

وكان من المقرر أن تنطلق الدورة في 24 يوليو/ تموز المقبل، على أن تختتم في التاسع من أغسطس/ آب.