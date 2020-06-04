أردوغان يتعهد بزيادة الدعم التركي لحكومة الوفاق الليبية

وحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول" قال أردوغان "اتفقت مع السراج على تطوير تعاون بحري جديد شرق المتوسط.. قررنا أن نقوم بعمليات التنقيب عن النفط قبالة سواحل ليبيا".

وتابع أردوغان: "نهدف لتطوير التعاون القائم مع ليبيا حول الاستفادة من الموارد الطبيعية في شرق المتوسط بما في ذلك عمليات البحث والتنقيب".

وقال الرئيس التركي: "نجدد دعوتنا من أجل منع محاولات البيع غير القانوني لنفط الشعب الليبي على يد الانقلابي حفتر".

وأضاف أردوغان: "لا يمكن لشخص (حفتر) الذي يشكل خطرا دائما على مستقبل ليبيا أن يجلس على طاولة المفاوضات الخاصة بهذا الشأن".

مباشر | مؤتمر صحفي للرئيس أردوغان ورئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج https://t.co/nFzkhibqg3 — TRT عربي (@TRTArabi) June 4, 2020

وأشار الرئيس التركي إلى أن "السراج وحكومته اتخذا دائمًا موقفًا إيجابيًا حيال الحل السياسي، رغم جرائم الحرب التي ارتكبها الانقلابي حفتر ومليشياته" على حد وصفه.