"فاو": انخفاض أسعار الغذاء عالميا للشهر الرابع على التوالي

أعلنت منظمة "فاو" اليوم الخميس، انخفاض أسعار الغذاء على مستوى العالم للشهر الرابع على التوالي.

جاء ذلك وفق تقرير عن أسعار الغذاء العالمية، نشرته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، ونقلته صحيفة "ذي إيكونوميك تايمز".

وأكدت المنظمة انخفاض أسعار الأغذية من لحوم وحبوب وخلافه للشهر الرابع على التوالي، وذلك بنسبة تصل إلى 1.9 % مقارنة بشهر أبريل/نيسان الماضي.

وأرجعت المنظمة سبب هذا الانخفاض إلى تراجع الطلب بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.

في سياق متصل، عزز البنك المركزي الأوروبي برنامجه لشراء سندات، اليوم الخميس، في أحدث مسعى له لدعم اقتصاد منطقة اليورو الذي يتهاوى بفعل إجراءات العزل العام المستمرة منذ أكثر من شهرين لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وحسب "رويترز"، رفع البنك المركزي الأوروبي حجم برنامجه الطارئ لمشتريات الجائحة إلى 1.35 تريليون يورو (1.52 تريليون دولار) من 750 مليار يورو ومدده حتى يونيو/ حزيران 2021 على أقرب تقدير مع التعهد بإعادة استثمار الحصيلة حتى نهاية 2022 على الأقل.

ويستهدف التحرك توفير مساحة للتنفس للحكومات التي تعاني من عجز كبير في الميزانية لتخفيف أثر أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية.