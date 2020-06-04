سأله عن لحيته الطويلة... كلام أردوغان للسراج يثير جدلا... فيديو

أثار الحوار الذي دار بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج ، عند استقباله في أنقرة جدلا واسعا حول ما دار بينهما من حديث.

ورصدت الكاميرات داخل المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، لحظة اللقاء الذي جمع أردوغان بالسراج، والترحيب المتبادل بين الطرفين، حيث استقبل أردوغان السراج بالقول "أهلا وسهلا كيف حالكم"، ليرد السراج بالقول "الحمد لله بخير".

ووثقت اللقطات حديثا خاطفا بين الطرفين قبيل اجتماعهما، يظهر فيها أردوغان وهو يشير إلى لحية السراج.

وبحسب موقع "وكالة أنباء تركيا"، علق أردوغان على "اللحية الطويلة" التي بدت ظاهرة على وجه السراج، بالقول "بارك الله".

لقاء ثنائي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، في العاصمة أنقرة، لتقييم آخر المستجدات الحاصلة على الساحة الليبيةhttps://t.co/6RkGnMKceU pic.twitter.com/gXWv55Xl3g — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) June 4, 2020

وكان السراج قد اجتمع مع أردوغان في العاصمة التركية أنقرة، اليوم الخميس.

وحسب "رويترز"، يسعى الحليفان للحفاظ على "المكاسب التي تحققت في مضمار القتال بالقرب من طرابلس في الآونة الأخيرة قبيل جولة جديدة من المحادثات بشأن وقف إطلاق نار محتمل".

وبدأت تركيا تقديم الدعم العسكري لحكومة السراج، في نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد توقيع اتفاقية تعاون عسكري واتفاق لترسيم الحدود البحرية يمنح أنقرة حقوق تنقيب في البحر المتوسط وهو ما عارضته اليونان ودول أخرى.

وساهم الدعم التركي في النزاع خلال الشهور الماضية في صد قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر التي تشن هجوما على قوات حكومة الوفاق الوطني في طرابلس منذ أبريل/ نيسان 2019.