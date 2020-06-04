دخل البلاد من أجل فتاة... إيران تفرج عن ضابط أمريكي بعد عامين من اعتقاله... صور

أفرجت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، عن ضابط مخضرم في البحرية الأمريكية، بعد عامين من اعتقاله أثناء دخوله إيران من أجل فتاة.

وبحسب صحيفة "سي إن إن"، أكدت الحكومة الإيرانية إفراجها عن الضابط الأمريكي ميشيل وايت، وأنه حاليا في طريقه إلى بلاده.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين، أن الضابط الأمريكي سينقل إلى أمريكا على متن طائرة سويسرية.

U.S. Navy vet #MichaelWhite was released from state custody in Iran on June 4, two days after the U.S. deported Iranian scientist Sirous Asgari from ICE detention.



At least 10 dual/foreign nationals or foreign residents remain imprisoned in Iran https://t.co/5RoHcC5Xng. pic.twitter.com/ASe9YL2l1e — IranHumanRights.org (@ICHRI) June 4, 2020

يأتي الإفراج عن الضابط الأمريكي بعد سلسلة مفاوضات بين أمريكا وإيران، كان نتيجتها الاتفاق على الإفراج عن الضابط الأمريكي مقابل إفراج السلطات الأمريكية عن طبيب إيراني أمريكي، تتم محاكمته في أمريكا من قبل وزارة العدل.

وعبرت والدة الضابط الأمريكي عن سعادتها لعودة ابنها في بيان لها قالت فيه "أنا مسرورة لأن هذا الكابوس انتهى"، وأضافت "ولدي في أمان وفي طريقه للوطن".

يذكر أن الضابط الأمريكي اعتقل أثناء زيارته امرأة وقع في حبها على الإنترنت، ووجهت إليه تهم عدة في إيران على خلفية الحادثة، وحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات.