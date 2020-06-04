جونسون: القمة العالمية لتطوير اللقاحات جمعت 8.8 مليار دولار

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، أن القمة (الافتراضية) العالمية للقاحات التي استضافتها حكومة المملكة المتحدة، جمعت 8.8 مليار دولار لأبحاث اللقاحات على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وقال جونسون، خلال القمة التي عقدت عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اليوم، "أنا قادر على إعلان ذلك، وأنا فخور بالقول إننا حصلنا على 8.8 مليار دولار، لدعم عمل منظمة "Gavi" الحيوي على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وأضاف "جهود جمع الأموال ستدعم أنظمة الرعاية الصحية في أفقر دول العالم".

وتابع "نختار اليوم الاتحاد، ولتشكيل طريق للتعاون العالمي، ودعونا أيضًا نجدد عزمنا الجماعي على العثور على هذا اللقاح الذي يمكنه في النهاية - من يدري متى سيأتي، فلنأمل أن يأتي في أقرب وقت قدر الإمكان – إنه في النهاية يمكن أن يهزم فيروس كورونا".

“Together, we have replenished this Alliance and here comes the number you’ve been waiting for: we have secured a fantastic US$ 8.8 billion for Gavi’s vital work over the next five years" - @BorisJohnson, @10DowningStreet. #VaccinesWork #GVS2020 https://t.co/IAsLRNSCEy — Gavi, the Vaccine Alliance (@gavi) June 4, 2020

وأوضح "مثلما لدينا تحالفات عسكرية كبيرة، مثل الناتو، حيث تتعاون البلدان في بناء دفاعها العسكري الجماعي.. نحن الآن بحاجة إلى نفس روح التعاون والدفاع الجماعي ضد العدو المشترك وهو المرض".

وأشار إلى أن "الأمر يتطلب جهدا دوليا جديدا للتعاون بشأن المراقبة وتبادل المعلومات، والبيانات هي العامل الرئيسي الذي يمكن أن يدعم نظام الإنذار العالمي حتى نتمكن من التعرف بسرعة على أي تفش في المستقبل".

ونظم التحالف العالمي للقاحات والتحصين (Gavi)، قمة دولية (افتراضية)، الخميس، استضافها عبر تقنية الفيديو، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والوزراء ومسؤولي قطاع الصحة في العالم، وذلك في ظل استمرار الجهود للوصول إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الذي اجتاح العالم.

يشار إلى أن "Gavi" هي منظمة دولية تهدف إلى الجمع بين القطاعين العام والخاص من أجل الوصول إلى لقاحات مضادة للأمراض المختلفة، وتقول في موقعها على الإنترنت، إن جهود جمع التبرعات تهدف إلى "حماية الجيل القادم باللقاحات، والحد من عدم المساواة في الأمراض، وخلق عالم أكثر صحة وأمانا وازدهارا".