الخارجية الإيرانية: المواطن الأمريكي المفرج عنه تم علاجه من"كورونا" قبل إطلاق سراحه

أعلنت الخارجية الإيرانية ان المواطن الأميركي، مايكل وايت تم علاجه من كورونا قبل الإفراج عنه ومغادرته البلاد

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في بيان يوم الخميس "إن السيد وايت تم أغطاؤه حريته بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد، وذلك وفقا لقرار عام يخص السجناء في البلاد، أصدره رئيس السلطة القضائية"، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وأضاف: "وخلال مدة إقامته في طهران ما بين فترة إطلاق سراحه ومغادرته وبسبب ظهور بعض أعراض فيروس "كورونا" عليه، تم علاجه تحت إشراف طبي كامل، وبعد ظهور تأكيد بأن اختبار كورونا الخاص به كان سلبيًا، تم السماح له بمغادرة البلاد".

وذكر موسوي "أن وايت قضى جزءا من عقوبته في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبالنظر إلى أعتبارات حقوق الإنسان التي تتبعها طهران، أُطلق سراحه اليوم الخميس 4 يونيو/ حزيران الجاري، بحكم المحكمة الإيرانية وغادر البلاد إلى بلاده".

وتابع موسوي "أنه في نفس الوقت الذي تم فيه الإفراج عن السيد وايت، فقد افرج عن الدكتور مجيد طاهري من قبل أمريكا، وهو عالم إيراني مسجون لأسباب زائفة في الولايات المتحدة، وتم إطلاق سراحه من أمريكا وسمح له بمغادرة الولايات المتحدة".

وكانت السلطات الإيرانية أطلقت في وقت سابق اليوم سراح المحارب القديم في البحرية الأميركية، مايكل وايت، بعدما اعتقلته لمدة عامين.

ونقلت وكالة "أسوشيتيد برس" عن مسؤول أمريكي، أن "طهران أفرجت عن المحارب القديم في البحرية الأميركية، وأنه حاليًا في طريقه للعودة إلى الوطن على متن طائرة سويسرية ستحط به في زيوريخ".

وأضاف المصدر أن "المبعوث الأميركي إلى إيران، براين هوك، سيلتقي بمايكل وايت وسيعود به إلى أرض الوطن".

وتابع أن "الإفراج عن وايت جزءا من اتفاق شمل طبيبا أمريكيا إيرانيا حاكمته وزارة العدل، وتبع ذلك شهورا من المفاوضات الهادئة بشأن السجناء".

وفي سياق متصل، أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إطلاق إيران سراح المواطن الأميركي مايكل وايت ومغادرته طهران على متن طائرة سويسرية.

وقال ترامب في تغريدة على "تويتر" اليوم: "يسعدني أن أعلن أن المحارب المخضرم في البحرية الأميركية مايكل وايت الذي احتجزته إيران لمدة 683 يوما، هو الآن على متن طائرة سويسرية غادرت المجال الجوي الإيراني للتو، نتوقع أن يعود إلى المنزل مع عائلته في أميركا قريبا جدا".

واحتجزت السلطات الإيرانية الأمريكي مايكل وايت في تموز/يوليو 2018 خلال زيارة للقاء صديقة له تواصل معها عبر الإنترنت.

وحكم على وايت بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة الإساءة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي ونشر معلومات سرية عبر الإنترنت.