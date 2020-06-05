تركيا تفرض عزلا عاما على 15 مدينة في عطلة نهاية الأسبوع

أعلنت وزارة الداخلية التركية، أن السلطات ستفرض عزلا عاما يومي عطلة نهاية الأسبوع في 15 مدينة، في إطار جهود منع انتشار فيروس كورونا المستجد.

أنقرة - سبوتنيك. وقالت الوزارة إن المخابز وبعض المحال ستعمل خلال فترة الحظر المعلن. وفقا رويترز.

وأعلنت وزارة الصحة الخميس، تسجيل 926 حالة شفاء من فيروس كورونا، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 131 ألفا و788.

وأظهرت أحدث البيانات أن حصيلة الإصابات بالفيروس بلغت 167 ألفا و410، إثر تسجيل 988 حالة، كما سجلت 21 وفاة فقط، رفعت إجمالي الضحايا إلى 4 آلاف و630.