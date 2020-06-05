فنزويلا تكشف عن مكان اختباء المعارض غوايدو بعد هربه

كشفت السلطات الفنزويلية، اليوم الجمعة، عن مكان وجود زعيم المعارضة ال​فنزويلية ​خوان غوايدو بعد هربه من العدالة والسلطات القانونية.

ونقل موقع "فرانس 24" تصريحات وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي أرييزا، الذي كشف أن زعيم المعارضة الفنزويلية متواجد في السفارة الفرنسية في العاصمة كراكاس.

وردا على سؤال عما إذا كان المعارض الفنزويلي ​ليوبولدو لوبيز​ موجودا في مقر إقامة سفير ​إسبانيا​، وما إذا كان غوايدو موجودا داخل سفارة ​فرنسا​، قال أرييزا "لا يمكننا الدخول إلى مقر سفارة أي بلد كان في هذه الحالة سفارتي إسبانيا أو فرنسا"، مضيفا أن الاعتقال بالقوة "غير ممكن".

وتأتي تصريحات الوزير الفنزويلي عن مكان المعارضين الفنزويليين بعد أيام على تلميحات من الرئيس ​نيكولاس مادورو​ إلى أن غريمه "مختبئ" في إحدى الممثليات الدبلوماسية.

وأعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أنه "سيأمر بالقبض على زعيم المعارضة خوان غوايدو، بمجرد أن يصدر بذلك مسوغ قانون".

وشهدت فنزويلا أوائل العام الماضي أزمة سياسية عميقة، على خلفية إعلان غوايدو الذي كان يتولى حينذاك منصب رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد بدلا عن مادورو، واعتراف عشرات الدول، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، بذلك.