إعلام: آبي لن يشارك في عرض يوم النصر

أعلن مصدر في وزارة الخارجية اليابانية أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لن يأتي إلى روسيا للمشاركة في العرض يوم 24 يونيو/حزيران، فالحدث يخص، بشكل رئيسي، دول الجمهوريات السوفيتية السابقة.

ووفقا لصحيفة "أساخي"، تعتبر الحكومة اليابانية أن روسيا تعقد الحدث بشكل أساسي لدول الاتحاد السوفييتي السابق.

كما كان من المخطط أن يحضر شينزو آبي الاحتفال بالنصر، في 9 مايو/أيار، وأن يجتمع مع الرئيس الروسي، ولكن لم تتحقق هذه الخطط بسبب انتشار فيروس كورونا.

ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي رفيع، قوله: "من غير المرجح أن يسافر رئيس الوزراء إلى روسيا لحضور العرض".

وأجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، اتصالا هاتفيا، سابقا، هنأ خلاله آبي الرئيس بوتين بذكرى عيد النصر، كما بحثا التفاعل في المجال الاقتصادي والتجاري، والتعاون في مواجهة أزمة وباء كورونا.