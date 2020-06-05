"اتهم باختراق الحظر الأمريكي على بلاده"… إيران تعلن الإفراج عن مواطنها لدى أمريكا

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، نبأ الإفراج عن المواطن الإيراني المعتقل لدى أمريكا، مجيد طاهري.

ونشر ظريف تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الخميس، أكد من خلالها عودة مواطنه الإيراني، مجيد طاهري، الذي اعتقل بتهمة الالتفاف على الحظر الأمريكي ضد إيران، وقضى 16 شهرا في السجن.

وقال ظريف: "إنني أشعر بالسرور لعودة الدكتور مجيد طاهري، والسيد وايت إلى أحضان أسرهم قريبا، والبروفيسور سيروس، عسكري، عاد أيضا يوم الأربعاء مسرورا إلى أحضان أسرته".

Pleased that Dr. Majid Taheri and Mr. White will soon be joining their families.



Prof. Sirous Asgari was happily reunited with his family on Weds.



This can happen for all prisoners. No need for cherry picking.



Iranian hostages held in—and on behalf of—the US should come home. — Javad Zarif (@JZarif) June 4, 2020

وتابع وزير الخارجية الإيراني: "إن هذا الأمر يمكن أن يتحقق لجميع السجناء. لا حاجة للعمل بانتقائية. وجميع الرهائن الإيرانيين الذين اعتُقِلوا في أمريكا أو في دول أخرى بطلب من أمريكا يجب أن يعودوا إلى الوطن".

ويشار إلى أن الطبيب الإيراني مجيد طاهري، كان مقيما في أمريكا منذ 33 عاما، اعتقلته السلطات الأمريكية، بتهمة الالتفاف على الحظر الأمريكي المفروض على بلاده.

وتم الإفراج عن طاهري بعد سلسلة مفاوضات بين أمريكا وإيران، كان نتيجتها الاتفاق على الإفراج عن الطبيب الإيراني، مقابل ضابط أمريكي، يدعى ميشيل وايت، اعتقل أثناء زيارته امرأة في إيران وقع في حبها على الإنترنت، ووجهت إليه تهم عدة في إيران على خلفية الحادثة، وحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات.