اندلاع احتجاجات في المكسيك بعد وفاة شاب اعتقلته الشرطة... فيديو

وأظهرت لقطات تلفزيونية محتجين في وسط المدينة يقفزون فوق سيارة للشرطة ويحطمون نوافذها قبل أن يضرموا فيها النار، وشوهدت الشرطة وهي تستخدم القوة ضد المحتجين.
ولم تعرف على وجه الدقة ملابسات حالة الوفاة، لكن لقطات مصورة يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر شابا تم تعريفه باسم جيوفاني لوبيز تم اعتقاله بواسطة الشرطة، في وقت سابق، لعدم ارتدائه كمامة.
The US isn't the only country going through a hard time my beautiful country de Mexico is in the same protests with the cops. For the people that don't know what has happened, Giovanni was tortured and killed by cops for not wearing a mask in public #JusticeParaGiovanni pic.twitter.com/yK5xJVwEzj— wrestlefer333 (@wrestlefer34296) June 5, 2020
وطلب أليخاندرو إنسيناس مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان ملفات القضية من السلطات.
وقال في بيان: "حالة الطوارئ الصحية بسبب فيروس كورونا لا ينبغي أن تكون ذريعة للتعصب".
30 year old bricklayer was kidnapped, tortured and killed by policemen in Jalisco, Mexico, because he wasn’t wearing a face mask.— KING WANG ☾ (@Perrito_Wang) June 5, 2020
Jalisco is the 3rd biggest economic state in Mexico.
People are rioting rn. #JusticiaParaGiovanniLopez pic.twitter.com/2rmkuzwd8p
وأضاف أنه يجب على السلطات "توضيح القضيتين والوصول إلى المسؤولين عن تلك الأحداث المؤسفة".
وتطبق المكسيك إجراءات صارمة لكبح انتشار الفيروس، حيث جعلت وضع الكمامة إلزاميا.
🔴 A piedras y palos se enfrentan policías con manifestantes en #Jalisco. #JusticiaParaGiovanni— Excélsior (@Excelsior) June 4, 2020
Detalles: https://t.co/xXNraEm7CK pic.twitter.com/klsOPYmLtH
وندد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في المكسيك بالحادث ودعا إلى التحقيق مع كل الأشخاص والمؤسسات المسؤولين عن احتجازه حتى وفاته، بحسب ما أفادت "رويترز".
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