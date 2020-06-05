اندلاع احتجاجات في المكسيك بعد وفاة شاب اعتقلته الشرطة... فيديو

خرجت احتجاجات في مدينة "غوادالاخارا" ثاني أكبر مدن المكسيك، يوم الخميس، تطالب بمحاسبة المسؤولين عن وفاة رجل، قيل إن الشرطة اعتقلته لعدم وضعه الكمامة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية محتجين في وسط المدينة يقفزون فوق سيارة للشرطة ويحطمون نوافذها قبل أن يضرموا فيها النار، وشوهدت الشرطة وهي تستخدم القوة ضد المحتجين.

ولم تعرف على وجه الدقة ملابسات حالة الوفاة، لكن لقطات مصورة يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر شابا تم تعريفه باسم جيوفاني لوبيز تم اعتقاله بواسطة الشرطة، في وقت سابق، لعدم ارتدائه كمامة.

The US isn't the only country going through a hard time my beautiful country de Mexico is in the same protests with the cops. For the people that don't know what has happened, Giovanni was tortured and killed by cops for not wearing a mask in public #JusticeParaGiovanni pic.twitter.com/yK5xJVwEzj — wrestlefer333 (@wrestlefer34296) June 5, 2020

وطلب أليخاندرو إنسيناس مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان ملفات القضية من السلطات.

وقال في بيان: "حالة الطوارئ الصحية بسبب فيروس كورونا لا ينبغي أن تكون ذريعة للتعصب".

30 year old bricklayer was kidnapped, tortured and killed by policemen in Jalisco, Mexico, because he wasn’t wearing a face mask.



Jalisco is the 3rd biggest economic state in Mexico.



People are rioting rn. #JusticiaParaGiovanniLopez pic.twitter.com/2rmkuzwd8p — KING WANG ☾ (@Perrito_Wang) June 5, 2020

وأضاف أنه يجب على السلطات "توضيح القضيتين والوصول إلى المسؤولين عن تلك الأحداث المؤسفة".

وتطبق المكسيك إجراءات صارمة لكبح انتشار الفيروس، حيث جعلت وضع الكمامة إلزاميا.

وندد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في المكسيك بالحادث ودعا إلى التحقيق مع كل الأشخاص والمؤسسات المسؤولين عن احتجازه حتى وفاته، بحسب ما أفادت "رويترز".