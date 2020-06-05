صحيفة: "لحظات ذهبية" لروسيا والصين وتركيا خلال الاحتجاجات الأمريكية

كتبت صحيفة إسرائيلية عن "الفرحة العارمة" لبعض الدول، وذلك بسبب الاضطرابات والاحتجاجات التي تعم في مختلف الولايات الأمريكية.

وذكرت صحيفة " جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في تقريرها عن السعادة العارمة لبعض الدول لما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى قدوم اللحظة "التاريخية" لبعض الدول للتقدم وتسجيل نقاط على حساب واشنطن في هذا الوقت بالتحديد.

وبحسب الصحيفة، فإن الولايات المتحدة تتراجع بسرعة مع الأحداث الداخلية الحاصلة، وهذا ما تستخدمه روسيا ودول أخرى كنقطة ارتكاز وقوة للتقدم على الولايات المتحدة التي أصبحت بعد سقوط الاتحاد السوفياتي الدولة الأقوى في العالم وانقلب فيها العالم إلى نظام القطب الواحد.

لكن مع تعاظم المشاكل في الولايات المتحدة يمكن للعالم أن يتحول تدريجيا إلى متعدد الأقطاب، حيث هناك فرصة لدول مثل روسيا والصين وإيران وتركيا لتعزيز قوتها مقابل الانزلاق الأمريكي الحاصل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة تراجعا، تقوم روسيا بتعزيز أنظمتها الدفاعية، أما الصين فتتنازع مع الهند على المنطقة الحدودية. وفي السياق نفسه تقوم تركيا بالتعاون مع إيران وماليزيا وباكستان لتحسين العلاقات الاقتصادية وتوسيع دورها في البحر الأبيض المتوسط.