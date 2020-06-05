بيل غيتس يعرب عن أسفه لانسحاب أمريكا من منظمة الصحة العالمية

أعرب مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس، عن أسفه إثر انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، وشدد على ضرورة التضامن في مواجهة الأوبئة في المستقبل.

وذكر غيتس دور المنظمة في محاربة شلل الأطفال، حيث قال في مؤتمر صحفي: "منظمة الصحة العالمية مهمة لجميع الأعمال المتعلقة بالصحة العالمية التي نقوم بها".

وأضاف: إذا كان من الضروري تحسين عمل المنظمة، فهذا ما سنفعله، لكن يجب أن نبقى معا، لمواجهة جائحة أخرى قادمة.

وأكد غيتس إنه سيشجع أمريكا لأن تبقى عضوا في الكيان الدولي وأن تستمر في الدعم الذي تقدمه.

وأشار رجل الأعمال إلى إنه لم يتحدث بعد للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، منذ إعلان انسحاب بلاده من المنظمة التابعة للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، لكنه يمكن أن يفعل ذلك في المستقبل.

والتقى غيتس الصحفيين لمناقشة التزامه وزوجته ميلندا غيتس في تمويل شركة "جافي" لإنتاج اللقاحات بمبلغ قدره 1.6 مليار دولار.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، إنهاء علاقة الولايات المتحدة بمنظمة الصحة العالمية، التي يتهمها بالانحياز إلى الصين منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد.