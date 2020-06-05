تقرير يكشف بالأرقام كيف زادت ثروات أغنياء أمريكا خلال أزمة كورونا

كشف تقرير حديث كيف زادت ثروات أغنياء أمريكا خلال أزمة كورونا، في وقت تقدم 42.6 مليون عامل بطلبات للحصول على إعانات بطالة.

وأفاد التقرير بأن "ثروات مليارديرات الولايات المتحدة ومن بينهم مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس، ومؤسس شركة فيسبوك مارك زوكربرغ، قفزت مجتمعة بنسبة تتجاوز 19 في المئة، أو ما يعادل نصف تريليون دولار منذ بداية جائحة كوفيد-19 في البلاد".

وأوضح التقرير أنه "منذ 18 مارس، وعلى مدى 11 أسبوعا، حين بدأت إجراءات العزل العام في الولايات المتحدة، زادت ثروات أغنى الأثرياء في الولايات المتحدة بما يتجاوز 565 مليار دولار"، في وقت تقدم 42.6 مليون عامل بطلبات للحصول على إعانات بطالة.

وأضاف التقرير أنه "على مدى 11 أسبوعا، زادت ثروة بيزوس بنحو 36.2 مليار دولار، فيما زادت ثروة زوكربرغ بنحو 30.1 مليار دولار. كما ارتفع صافي ثروة إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، بنحو 14.1 مليار دولار".

وكشف التقرير أيضا أن ثروات مليارديرات الولايات المتحدة قفزت 79 مليار دولار، خلال الأيام السبعة الماضية. بحسب ما أفادت صحيفة "واشنطن بوست".

يذكر أنه في وقت سابق، أفادت وزارة العمل الأمريكية، بأن إغلاق البلاد لمكافحة انتشار الجائحة دمر 20.5 مليون وظيفة أمريكية خلال أبريل/نيسان فقط، أي أنه قضى على جميع الوظائف التي تم خلقها خلال العقد السابق في أكبر اقتصاد في العالم.

سجلت الولايات المتحدة أكثر من 42 مليون طلب للحصول على إعانات البطالة منذ بداية انتشار الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19" ما يعكس الضغوط على سوق العمل في مواجهة الجائحة والتداعيات الاقتصادية الناتجة عنها.

وسجلت أمريكا حتى الآن، قرابة 1.9 مليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، إلى جانب أكثر من 110 ألف حالة وفاة، فيما تماثل 712 ألفا للشفاء من المرض.