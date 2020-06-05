عمدة مينيابوليس ينهمر في البكاء خلال جنازة فلويد... فيديو

وشوهد العمدة جاكوب فراي وهو يسند رأسه على يده ويبكي أمام نعش المقتول جورج فلويد البالغ 46 عاما.

Some professional mourning from mayor of Minneapolis Jacob Frey at funeral of George Floyd. They authorities are really embarrassing themselves with this white guilt thing. It’s going to be hard to come back from this. pic.twitter.com/qKNn1tQmVF — Rikki Doolan 🇬🇧 (@RikkiDoolan) June 5, 2020

وحدثت اللحظة العاطفية في الدقائق التي سبقت الخدمة في جامعة نورث سنترال، حيث ألقى القس خطابا، داعياً السود إلى مطالبة: "ارفعوا ركبتيكم عن أعناقنا".

‘We could never be who we dreamed to be, because you kept your knee on our neck. It happens every day, in every area of American life. It’s time for us to stand up in George’s name and say GET YOUR KNEE OFF OUR NECK’

- Rev Al Sharpton @ #GeorgeFloyd’s funeral #BlackLivesMatter pic.twitter.com/qIgrIak07n — Disco aka R.T. | BLM (@DiscoWrites) June 4, 2020

واندلعت احتجاجات مناهضة للعنصرية واشتباكات مع الشرطة في العديد من المدن الأمريكية، بعد مقتل المواطن الأمريكي من أصول أفريقية، جورج فلويد، أعزل السلاح، خنقا تحت ركبة شرطي في مدينة مينيابوليس أثناء عملية الاحتجاز يوم 25 مايو/ أيار الماضي. وتحول هذا الحدث إلى مظاهرات واسعة النطاق، ليس فقط في الولايات المتحدة بل وفي مدن العالم، لينضم الآلاف إلى المسيرات التضامنية مع قضية "جورج فلويد".