بعد النفط والروبل... ارتفاع متسق لسوق الأسهم الروسية

شهدت سوق الأسهم الروسية، اليوم الجمعة، ارتفاعا ملحوظا بعد صعود سوق النفط وسعر صرف الروبل في بداية التداول.

موسكو - سبوتنيك. وزاد مؤشر بورصة موسكو عند الساعة 10.08 بتوقيت موسكو، بنسبة 0.4 في المئة، إلى 2777.2 نقطة، وارتفع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 1.35 في المئة، إلى 1274.29 نقطة.

كما ارتفع سعر صرف الروبل مقابل الدولار بمقدار 50 كوبيكا ليصل إلى 68.65 روبل.

وارتفع سعر النفط للعقود الآجلة لشهر أغسطس/آب لخام برينت، بنسبة 1.05 في المئة، ليصل إلى 40.41 دولار للبرميل.

ويأتي ارتفاع أسعار النفط مع ترقب المتعاملين لاجتماع منتجي النفط الذي أعلن أنه سيعقد يوم غد، السبت، حيث من المنتظر الاتفاق على تمديد تخفيضاتهم الضخمة للإنتاج لدعم الأسعار.

قالت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة الروسية لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول انعقاد اجتماع "أوبك+" يوم السادس من حزيران/ يونيو الجاري: "أؤكد ذلك".

وارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، إذ يترقب المتعاملون مؤشرات الاجتماع، حيث سيناقش منتجون كبار للنفط ما إذا كانوا سيمددون تخفيضات قياسية للإنتاج.