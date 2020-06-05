الشرطة الأمريكية تصيب رجلا وتتركه ينزف وتمنع عنه المساعدة... فيديو

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي عن مواجهة بين الشرطة ومتظاهر في شمال ولاية نيويورك، ضمن الاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة احتجاجا على مقتل جورج فلويد.

وشارك الملايين لقطات لرجل مسن ملقى على الأرض، بعد تلقيه دفعة من أحد عناصر الشرطة، وأظهر الفيديو بركة من الدماء بدأت بالظهور تحت رأسه، ومنع أحد الضباط العنصر من مساعدة الرجل المصاب.

An elderly man lies on the ground with blood pooling near his head after 2 Buffalo, NY police officers pushed him at a #BlackLivesMatter protest.



Both officers have been suspended, and the man is in stable condition, local media report. More @business: https://t.co/f9UXWDKyUp pic.twitter.com/jL3RR0KDD5 — Bloomberg QuickTake (@QuickTake) June 5, 2020

ووصف حاكم المدينة أندرو كومو الحادث بأنه غير مبرر على الإطلاق ومخز تمامًا، في الوقت الذي تستمر فيه المواجهات بين المتظاهرين والشرطة في مختلف أنحاء البلاد، لتنتشر بعد ذلك دول أخرى مثل فرنسا وكوريا الجنوبية وإستراليا.

وكان جورج فلويد قد قتل على أيدي الشرطة عليه، يوم 25 مايو/أيار، بعد القبض عليه، وصور أحد المارة ضابطا يضغط بركبته على عنق فلويد، ما أدى إلى وفاته، لتشتعل الاحتجاجات في مختلف أنحاء الولايات الأمريكية ضد وحشية الشرطة.