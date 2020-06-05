تنديد عسكري بتهديد ترامب استخدام الجيش لقمع الاحتجاجات

ندد رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق، الجنرال مارتن ديمبسي، بتهديد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، باستخدام الجيش لقمع الاحتجاجات المستمرة في الولايات المتحدة.

ونقلت إذاعة "إن بي أر" الأمريكية عن ديمبسي، قوله إن تصريحات ترامب كانت "مقلقة للغاية وخطيرة".

وفي الأيام الماضية، انتقد وزيرا دفاع ترامب الحاليين والسابقين تصريحات ترامب بشأن الجيش.

وكان ترامب هدد، يوم الاثنين، بنشر الجيش "لحل سريع" للاضطرابات إذا فشل حكام الولايات في التحرك.

وقال ديمبسي: "فكرة أن الجيش سيتم استدعاؤه للسيطرة وقمع ما هو، في الغالب، احتجاجات سلمية، إذ حولها بعضهم بشكل انتهازي إلى احتجاجات عنيفة، وأن الجيش سوف يأتي بطريقة ما ويهدئ هذا الوضع، فكرة خطيرة للغاية".

وكان وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أعلن يوم الأربعاء، معارضته اللجوء إلى قانون يسمح بنشر الجيش في المدن الأمريكية بهدف التصدي للحركة الاحتجاجية الواسعة النطاق ضد العنصرية والعنف الممارس من قبل الشرطة.

وقال إسبر: "لا أؤيد اللجوء إلى قانون الانتفاضة" الذي يسمح للرئيس بنشر الجيش في مواجهة مواطنين أمريكيين، بدلا من قوات الحرس الوطني المنتشرة حاليا في مدن عدة.