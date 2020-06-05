برلماني روسي: نعرقل نهب الأمريكيين للنفط ولذلك نقوم بـ "دور مدمر" في الشرق الأوسط

أكد عضو لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، ألكسى كوندراتييف، اليوم الجمعة، أن الدور "المدمر" لروسيا في الشرق الأوسط هو أنها تمنع الولايات المتحدة من نهب موارد الطاقة للآخرين.

وقال كوندراتييف لوكالة "سبوتنيك": "إننا نمنع الأمريكيين من سرقة النفط السوري، لكي لا يسرحوا ويمرحوا تحقيقا لمصالحهم الخاصة".

وتساءل: "أليس (بريتيش بتروليوم) من تتولى عمليات التنقيب عن النفط في العراق؟.

وأضاف: "لذلك بالطبع فإن وجود الروس غير مرغوب فيه".

وكان مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر صرح، أمس الخميس، أن روسيا "تلعب دورا مدمرا" في الشرق الأوسط و"يجب أن تغادر" المنطقة.

ووفقًا لشينكر، فإن إبقاء الروس بعيدًا عن هذه المنطقة هو حجر الأساس في السياسة الأمريكية منذ 45 عامًا.

وقال المسؤول: "نعتقد بصراحة أنه يجب عليهم (روسيا) الخروج من هناك (الشرق الأوسط)".