المجلس العلمي الفرنسي يزف بشرى سارة للمواطنين حول "كورونا"

أعلن "المجلس العلمي" في فرنسا أن فيروس كورونا "تحت السيطرة" في البلاد، لكنه أكد أن "الفيروس لا يزال موجودا وخصوصا في بعض المناطق، لكن انتشاره بطيء".

وقال رئيس المجلس العلمي في فرنسا، البروفسور جان-فرنسوا ديلفريسي، اليوم الجمعة، إن وباء فيروس كورونا "تحت السيطرة" حاليا في البلاد.

وأضاف لإذاعة "فرانس-أنتر"، أن "الفيروس لا يزال موجودا وخصوصا في بعض المناطق، لكن انتشاره بطيء. وبعدما كان لدينا عشرات آلاف الحالات تقريبا، ما يقارب 80 ألف حالة جديدة يوميا في مطلع مارس/ آذار قبل العزل، نعتبر الآن أنها باتت نحو ألف حالة تقريبا"، بحسب "فرانس برس".

وبدأت فرنسا، الثلاثاء، بتطبيق المرحلة الثانية من خطة رفع الحجر الصحي المفروض على السكان منذ أكثر من شهرين في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتتضمن المرحلة رفع القيود على حركة التنقل والسفر الداخلي وافتتاح المطاعم والمسارح والمتاحف وحدائق الحيوانات.