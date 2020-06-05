مقطع فيديو للرئيس الأوكراني خلال الرماية يتحول إلى مادة "سخرية"

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي و"يوتيوب" مقطع فيديو للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وهو يطلق القوس باتجاه خنزير بري.

وسخر رواد الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي من مقطع الفيديو المنشور الذي أظهر الرئيس الأوكراني يرمي قوسا على خنزير بري خلال جولة له في منطقة خميلنيتسكي.

وأظهر مقطع الفيديو نشرته قناة تلفزيونية قيام زيلينسكي بالتصويب على خنزير بري.

وسخرالمستخدمون من سلوك الزعيم الأوكراني، في حين رأى بعضهم إشارة إلى الرئيس السابق للبلاد بترو بوروشينكو في صورة خنزير.