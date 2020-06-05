روحاني يؤكد ضرورة متابعة الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني ضرورة متابعة الإفراج عن أرصدة بلاده المجمدة في المصارف الأجنبية.

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية أن روحاني ثمّن إجراءات المصرف المركزي لرفع تجميد جزء من أرصدة إيران من العملة الصعبة في المصارف الأجنبية، مؤكدا ضرورة استمرار المتابعات بهذا الشأن بحزم أكبر.

وأوضحت أن محافظ المصرف المركزي أطلع روحاني على آخر المتابعات والمستجدات بشأن التسريع في إتاحة الاستفادة من أرصدة النقد الأجنبي للمصرف المركزي الإيراني من أجل توفير السلع الأساسية، والأدوية، والمواد الخام والوسيطة للمعامل، مشيدا بجهود المصرف المركزي للتعويض عن التراجع في وتيرة عمل منظومة (نيما) الإلكترونية الخاصة بسوق الصرف المحلي للعملة الصعبة، الذي جاء بسبب انتشار كورونا، وإتاحة أساليب بديلة للاستفادة من العائدات الأجنبية للصادرات، وتوفير 4 مليارات دولار من العملات الأجنبية للمستوردين.

ووصف روحاني خطوة المصرف المركزي لإطلاق السوق المفتوحة وطرح الأوراق المالية للقطاع الحكومي لتغطية الانكماش في ميزانية الحكومة من خلال سيولة السوق بأنها تجربة ناجحة، وشدد أيضا على ضرورة استمرار الانضباط المالي الحكومي واحتواء الانكماش في الموازنة العامة من سيولة السوق بدلا من الاقتراض من المصرف المركزي.