بيرو تصنف "الأكسجين" موردا حيويا استراتيجيا

أعلنت بيرو، اليوم الجمعة، تصنيف إمدادات غاز الأكسجين "موردا استراتيجيا حيويا وطنيا" في ظل أزمة كورونا.

وقال رئيس البلاد، مارتن فيزكارا، إن أولوية الحصول على الأكسجين ستقتصر حاليا على الأغراض الطبية والصحية لتلبية الطلب وتوفيره لمرضى كورونا وليس لاستخداماته المتعددة في مجال الصناعة.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن النظام الصحي في بيرو على وشك الانهيار، حيث يعاني البلد اللاتيني من نقص الأكسجين لعلاج مرضى فيروس كورونا الذين تستدعي حالتهم أجهزة تنفس صناعي.

وسجلت بيرو أكثر من 183 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، منها 5 الآف وفاة حتى الآن، مما يجعلها الدولة الثانية بعد البرازيل من حيث معدلات انتشار العدوى في أمريكا الجنوبية.