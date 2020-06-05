الأطفال يلعبون والمطاعم تستقبل الزبائن... إسبانيا تعلن تخفيف قيود العزل

أعلن وزير الصحة الإسباني، سالفادور إيلا، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، تخفيف القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد في مدينتي مدريد وبرشلونة، اللتين ضربهما الوباء بشدة، اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وذكر الوزير أنه بدءا من يوم الاثنين، سيسمح للزبائن بتناول الأطعمة والمشروبات داخل الحانات والمطاعم بدلا من مجرد الجلوس في مساحات في الهواء الطلق، كما سيتمكن الأطفال من اللعب في الخارج في أي وقت من اليوم، وليس في فترات زمنية محددة.

وسجلت إسبانيا، أمس الخميس، 334 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ليرتفع الإجمالي إلى 240660 حالة.

وبحسب بيان لوزارة الصحة الإسبانية اليوم فقد "تم تسجيل 334 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 240660 حالة".

وأضاف البيان أنه "تم تسجيل 5 وفيات جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 27133 حالة".