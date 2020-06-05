ترامب يهنئ نفسه

كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تغريدة اليوم الجمعة، نسب فيها الفضل لنفسه في تقرير مذهل للوظائف الأمريكية، أظهر أن معدل البطالة في البلاد انخفض خلال جائحة فيروس كورونا.

كما أعلن الرئيس أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا في الساعة العاشرة صباحا (1400 بتوقيت جرينتش).

I will be doing a News Conference at 10:00 A.M. on the Jobs Numbers! White House. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 5, 2020

​وكتب ترامب، في غضون دقائق من نشر الحكومة تقرير الوظائف لشهر مايو/ أيار، "حقا تقرير وظائف كبير. أحسن الرئيس ترامب".

Really Big Jobs Report. Great going President Trump (kidding but true)! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 5, 2020

​وأظهر تقرير الوظائف الشهري لوزارة العمل الذي يحظى بمتابعة وثيقة أن معدل البطالة تراجع إلى 13.3 بالمئة الشهر الماضي من 14.7 بالمئة في أبريل/ نيسان. وارتفعت الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة 2.509 مليون وظيفة بعد تراجع قياسي قدره 20.687 مليون في أبريل/ نيسان.