ترامب يهنئ نفسه

كما أعلن الرئيس أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا في الساعة العاشرة صباحا (1400 بتوقيت جرينتش).
I will be doing a News Conference at 10:00 A.M. on the Jobs Numbers! White House.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 5, 2020
وكتب ترامب، في غضون دقائق من نشر الحكومة تقرير الوظائف لشهر مايو/ أيار، "حقا تقرير وظائف كبير. أحسن الرئيس ترامب".
Really Big Jobs Report. Great going President Trump (kidding but true)!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 5, 2020
وأظهر تقرير الوظائف الشهري لوزارة العمل الذي يحظى بمتابعة وثيقة أن معدل البطالة تراجع إلى 13.3 بالمئة الشهر الماضي من 14.7 بالمئة في أبريل/ نيسان. وارتفعت الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة 2.509 مليون وظيفة بعد تراجع قياسي قدره 20.687 مليون في أبريل/ نيسان.
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