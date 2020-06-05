ترامب يقدم اقتراحا إلى حكام الولايات مع تصاعد حدة الاحتجاجات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه اقترح على بعض حكام الولايات استدعاء الحرس الوطني لمواجهة المظاهرات، والتي تعتبر سلمية في معظمها وتشهدها معظم أنحاء البلاد احتجاجا على وفاة رجل أسود إثر اعتقاله وموته خنقا بعد أن داس على صدره رجل شرطة ومنعه من التنفس.

وقال ترامب في تصريحات بالبيت الأبيض "أقترح على بعض هؤلاء الحكام الذين يبالغون في الفخر... لا تغتروا. أنجزوا المهمة. سيكون عملكم أفضل كثيرا في النهاية باستدعاء الحرس الوطني".

وأضاف قائلا "عليكم أن تسيطروا على الشوارع. ما كان ينبغي لكم أن تدعوا هذا يحدث". وفقا لـ "رويترز".

وندد رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق، الجنرال مارتن ديمبسي، بتهديد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، باستخدام الجيش لقمع الاحتجاجات المستمرة في الولايات المتحدة.

وكان وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أعلن يوم الأربعاء الماضي، معارضته اللجوء إلى قانون يسمح بنشر الجيش في المدن الأمريكية بهدف التصدي للحركة الاحتجاجية الواسعة النطاق ضد العنصرية والعنف الممارس من قبل الشرطة.

وقال إسبر: "لا أؤيد اللجوء إلى قانون الانتفاضة" الذي يسمح للرئيس بنشر الجيش في مواجهة مواطنين أمريكيين، بدلا من قوات الحرس الوطني المنتشرة حاليا في مدن عدة.

وتشهد الولايات المتحدة، منذ 26 مايو/ آيار الماضي، احتجاجات على مقتل جورج فلويد، تحولت لاحقا إلى أحداث عنف بين المحتجين والشرطة.