روحاني يتحدث عن ضرورة استكمال المشاريع قيد التنفيذ

صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الجمعة، بأنه من الضروري استكمال إنجاز المشاريع التي لا تزال قيد التنفيذ.

وشدد روحاني على ضرورة قيام وزارة الصناعة والتعدين والتجارة بالتخطيط اللازم والشامل وبحسم أكبر لإنجاز المشاريع قيد التنفيذ واستثمارها في عام قفزة الإنتاج حتى تحقيق النتائج المأمولة، حسبما ذكرت وكالة "إرنا".

في سياق متصل، أكد روحاني ضرورة متابعة الإفراج عن أرصدة بلاده المجمدة في المصارف الأجنبية.

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية أن روحاني ثمّن إجراءات المصرف المركزي لرفع تجميد جزء من أرصدة إيران من العملة الصعبة في المصارف الأجنبية، مؤكدا ضرورة استمرار المتابعات بهذا الشأن بحزم أكبر.

وأوضحت الوكالة أن محافظ المصرف المركزي أطلع روحاني على آخر المتابعات والمستجدات بشأن التسريع في إتاحة الاستفادة من أرصدة النقد الأجنبي للمصرف المركزي الإيراني من أجل توفير السلع الأساسية، والأدوية، والمواد الخام والوسيطة للمعامل.

وأشاد المحافظ بجهود المصرف المركزي للتعويض عن التراجع في وتيرة عمل منظومة (نيما) الإلكترونية الخاصة بسوق الصرف المحلي للعملة الصعبة، الذي جاء بسبب انتشار كورونا، وإتاحة أساليب بديلة للاستفادة من العائدات الأجنبية للصادرات، وتوفير 4 مليارات دولار من العملات الأجنبية للمستوردين.