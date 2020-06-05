الألمان ينضمون إلى المظاهرات ضد العنصرية

خرج ما لا يقل عن 6 آلاف شخص نهار اليوم الجمعة في مظاهرات ضد العنصرية بألمانيا تضامنا مع المتظاهرين في الولايات المتحدة الأمريكية. أكدت ذلك مصادر في الشرطة الألمانية لوكالة "سبوتنيك".

برلين – سبوتنيك. هذا وتشهد عواصم أوروبية خروج العديد من المظاهرات تضامنا مع المحتجين في الولايات المتحدة الذين خرجوا بعد مقتل المواطن الأمريكي ذي البشرة السوداء جورج فلويد.

وشهد الأسبوع المنصرم خروج عدد من المظاهرات في العواصم الأوروبية، وقد خرجت مظاهرات أمام السفارة الأمريكية في برلين، وأخرى في أثينا، وفي باريس، وغيرها من المدن.

وأشار ممثلو الشرطة إلى أن المظاهرات جرت بشكل سلمي ولم تحدث أي صدامات بين المتظاهرين ورجال الأمن.