للمرة الثانية خلال أسبوع... طائرات بريطانية تعترض طائرات عسكرية روسية فوق بحر البلطيق

أعلنت قوات سلاح الجو البريطاني، اليوم الجمعة، أنها قامت بتنفيذ عمليتي اعتراض لطائرات عسكرية روسية فوق بحر البلطيق.

لندن – سبوتنيك. جاء في بيان المكتب الصحفي لسلاح الجو البريطاني: "قامت مقاتلات تايفون، التي تم نشرها في لتوانيا في إطار مهمة الناتو لإجراء دوريات لحماية المجال الجوي لدول البلطيق، باعتراض طائرات روسية فوق سواحل بحر البلطيق للمرة الثانية خلال أسبوع. وقد أقلعت المقاتلات مساء يوم 4 يونيو لاعتراض طائرة ايليوشين-20 وطائرتي سوخوي 27".

ويؤكد العسكريون البريطانيون أن المقاتلات اقتربت من مجموعة طائرات روسية وتمكنت من التعرف على هوية هذه الطائرات.

يذكر أن دول البلطيق لا توجد لديها طائرات مخصصة لإجراء دوريات جوية، ولذلك تقوم طائرات دول الناتو على أساس التناوب بإجراء دوريات في المجال الجوي لهذه الدول، بناء على اتفاقية أبرمت في أبريل عام 2004.