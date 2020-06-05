بشرى... علاج "كورونا" يأتي من "سرطان الدم"

كشفت تقارير صحفية عالمية أن العلماء وجدوا مؤشرات إيجابية بشأن التوصل إلى علاج لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، ولكن في هذه المرة أتت من سرطان الدم.

وأوضحت وكالة "رويترز" في تقرير جديد أن عقارا لسرطان الدم "اللوكيميا" تنتجه شركة "أسترازينيكا" أظهر مؤشرات إيجابية لمرضى "كوفيد 19".

وأِشارت إلى أن عقار "كالكوينس" لعلاج سرطان الدم، أظهر مؤشرات أولية على مساعدة مرضى "كوفيد 19" ممن يتلقون العلاج في المستشفى.

وساعد العقار على تخطي أسوأ مراحل المرض، في الوقت الذي يتدافع فيه الباحثون، لإعادة استخدام العلاجات الحالية للمساعدة في مكافحة العدوى الفتاكة.

وشجعت نتائج البحث الأولي الذي شمل 19 مريضا، بدعم من المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة، وشركات الأدوية البريطانية على استكشاف الاستخدام الجديد للدواء في تجربة سريرية أوسع أعلنت في أبريل/ نيسان.

وكان 11 مريضا يتنفسون بمساعدة أجهزة تنفس، عندما بدأوا دورة كالكوينس لمدة تتراوح بين 10 و14 يوما، وأصبح بإمكان 8 منهم التنفس دون الحاجة لجهاز، وفقا لنتائج وردت في بحث شارك في وضعه خوسيه باسيلغا رئيس قسم أبحاث الأورام في الشركة.

وكان ثمانية مرضى كورونا على أجهزة تنفس بشق حنجري، عندما بدأوا تناول كالكوينس، وجرى إخراج أربعة منهم، وإن كان أحدهم قد توفي بسبب انسداد رئوي.

وقال باسيلغا لوكالة "رويترز": "كان هؤلاء المرضى في حالة غير مستقرة للغاية وكان يمكن أن يكونوا في مرحلة خطيرة... خلال يوم إلى ثلاثة أيام، تحسن غالبية هؤلاء المرضى من حيث التنفس الصناعي واحتياجات الأوكسجين."