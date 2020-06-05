إيران: التقرير الجديد للوكالة الذرية يعطي هذا المؤشر

اعتبرت الحكومة الإيرانية أن التقرير الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الاتفاق النووي، يعتبر مؤشرا لاستمرار أنشطة التحقق من الصدقية من قبل الوكالة.

وبحسب وكالة "إيرنا"، اعتبر سفير إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي، اليوم الجمعة أن:

التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول التطورات التقنية النووية يشير إلى ما يلي:

- عبور إنتاج الماء الثقيل في إيران من 130 طنا وبلوغه 132.6 طن.

- استخدام أجهزة جديدة من ضمنها التخصيب بأجهزة الطرد المركزي "آي. آر 4" و"آي. آر 5" و"آي. آر 6" و"آي. آر. اس" و"آي. آر. اس 6" و"آي. آر. 2. ام" في خطوط البحث والتطوير.

- بلوغ تخصيب اليورانيوم نسبة 4.5 في المائة وأعلى من المستوى المحدد في الاتفاق النووي.

- إنتاج 1571.6 كغم من اليورانيوم المخصب وهو أكثر بمقدار 550.7 كغ من تقرير شهر مارس من ضمنه 1356.5 كغ بنسبة تخصيب 4.5 بالمائة.

ولفت المسؤول الإيراني إلى تنفيذ أنشطة التحقق من الصدقية في إيران من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقال، إنه تمت الإشارة في التقرير إلى المحاور التالية:

- استمرار تنفيذ أنشطة التحقق من الصدقية والمراقبة في الظروف الخاصة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا وتعاون إيران المناسب في هذا المجال.

-استمرار التنفيذ المؤقت والطوعي للبروتوكول الإضافي من قبل إيران ومواصلة التحقق من الصدقية من قبل الوكالة في هذا المجال.

- استمرار التحقق من عدم انحراف المواد النووية المعلنة في إيران من قبل الوكالة.

- الوكالة بادرت منذ تنفيذ الاتفاق النووي للتحقق من الصدقية والمراقبة الخاصة بالالتزامات النووية في إيران في إطار الاتفاق النووي.