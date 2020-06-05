فرنسا تعلن مقتل زعيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي

أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، مساء اليوم الجمعة، أن الجيش الفرنسي نفذ عملية قتل فيها زعيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

وقالت بارلي في مجموعة تغريدات عبر حسابها على موقع "تويتر" إن القوات الفرنسية قتلت زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، عبد المالك دروكدال، وعدد من أقرب معاونيه بعملية، في شمالي مالي.

وتابعت بارلي قولها " أهنئ وأشكر جميع الذين مكنوا ونفذوا هذه العمليات الجريئة التي تضرب بشدة هذه الجماعات الإرهابية".

Je félicite et remercie tous ceux qui ont permis et mené ces opérations audacieuses, qui portent des coups sévères à ces groupes terroristes. Nos forces, en coopération avec leurs partenaires du G5 Sahel, continueront à les traquer sans relâche. — Florence Parly (@florence_parly) June 5, 2020

​واستمرت وزيرة الدفاع الفرنسية "ستواصل قواتنا، بالتعاون مع شركائها في منطقة الساحل الخمس، في تتبع هذه الجماعات بلا هوادة".

واستطردت قائلة "كما ستتواصل العمليات ضد داعش في الصحراء الكبرى، بوصفه التهديد الإرهابي الرئيسي الآخر في المنطقة".

وأوضحت بارلي "في 19 مايو، ألقت القوات المسلحة الفرنسية القبض على محمد المرابط، المخضرم الجهادي في الساحل وعضو مهم في التنظيمات الإرهابية".

وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية إنه في قمة باو في 13 يناير/ كانون الثاني، أكد رؤساء دول فرنسا ودول الساحل الخمس الكبرى عزمهم على مواصلة جهودهم لمحاربة الجماعات الإرهابية العاملة في قطاع الساحل والصحراء".