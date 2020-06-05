تقارير: ترامب يأمر بسحب نحو 10 آلاف جندي أمريكي من ألمانيا

كشفت تقارير صحفية أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أصدر، ‏مساء اليوم الجمعة 5 يونيو‎/‎حزيران، أمرا بسحب نحو 10 آلاف ‏جندي أمريكي من ألمانيا.‏

وأوضحت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن ترامب قرر سحب نحو 9 آلاف و500 جندي أمريكي من ألمانيا بحلول شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مسؤول أمريكي كبير لم تكشف عن هويته، قوله: "العدد الإجمالي للجنود الأمريكيين المتمركزين في ألمانيا حاليا حوالي 34 ألف و500 جندي أمريكي".

وتابع المسؤول الأمريكي "جزء من الجنود الأمريكيين المغادرين ستتم إعادة توجيههم إلى بولندا ودول حليفة لواشنطن، فيما يعود المتبقون إلى الولايات المتحدة".

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن القرار الأمريكي المرتقب، ياتي بعد يوم واحد من تصريحات المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، التي انتقدت «أسلوب ترامب المثير للجدل» في إدارة أزمة الاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة إثر مقتل الشاب جورج فلويد.