الرئيس الفرنسي يبحث مع نظيره الصيني الوضع حول فيروس كورونا المستجد

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثة هاتفية، مع نظيره الصيني شي جين بينغ، وقد تم بحث الوضع حول فيروس كورونا المستجد، وأفريقيا، والمناخ.

موسكو - سبوتنيك. وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان، اليوم السبت: "أجرى رئيس الجمهورية اليوم محادثات هاتفية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. ناقش خلالها وضع الوباء في بلدين وفي جميع أنحاء العالم وأعربوا مرة أخرى عن تقديرهم للتضامن المتبادل بين فرنسا والصين بشأن المعدات الطبية لمكافحة الوباء".

ويشار إلى أن زعيمي البلدين "ناقشا تنفيذ الأولويات والمراحل المستقبلية لشراكة استراتيجية عالمية طموحة والقضايا التي تجمع البلدين".

وتلاحظ إدارة ماكرون أنه "في مواجهة التوترات المتزايدة في العالم، أعرب رئيس الجمهورية عن تصميمه على صياغة استجابة دولية قوية للوباء حول ثلاث أولويات، في إطار متعدد الأطراف واستنادا إلى قواعد يتم تطويرها بشكل مشترك".