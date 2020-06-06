دول مجموعة العشرين تتعهد بأكثر من 21 مليار دولار لمكافحة كورونا

وقالت المجموعة في بيان صدر في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت: "إن مجموعة العشرين والدول المدعوة قادت الجهود العالمية لدعم مكافحة جائحة فيروس كورونا التي نتج عنها حتى اليوم تعهدات بأكثر من 21 مليار دولار أمريكي لدعم تمويل الصحة العالمية".
تقدم #مجموعة_العشرين دوراً محورياً في تعزيز التعاون العالمي وحشد الموارد الأساسية لسد فجوة التمويل الصحي في مكافحة جائحة كوفيد-19.https://t.co/RbSGC0ki4X pic.twitter.com/UmqHfJc2Ix
— G20 Saudi Arabia (@g20org) June 6, 2020
ودعت القمة الاستثنائية التي عقدتها رئاسة المملكة العربية السعودية للمجموعة في 26 مارس/آذار الماضي، إلى توفير موارد عاجلة للتصدي لهذه الجائحة.
وعالميا تجاوزات الإصابات المؤكدة بالفيروس التاجي حول العالم 6.7 مليون شخص مع ما يقرب من 394 ألف حالة وفاة، ونحو 3 ملايين متعافٍ من المرض، بحسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.
وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض (كوفيد-19) الناتج عن فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.
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